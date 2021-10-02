منها "منع ضغوط الضباط على الجنود بشأن اختيار المرشحين".. الكاظمي يصدر 6 توجيهات تخص يوم الاقتراع

أصدر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ستة توجيهات تخص يوم الاقتراع الذي سيكون في العاشر من الشهر الحالي.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي اجتمع بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، ووجه القوات الأمنية بتفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين". وأضاف، أن "رئيس الحكومة وجه بعدم السماح باستغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وشدد على ضرورة المحاسبة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة". وتابع البيان: "كما منع غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي، ووجه بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم". وبحسب البيان، فإن الكاظمي وجه بمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي. ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "كل التجاوزات ستسجل، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونيا مهما كان مصدرها". ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT