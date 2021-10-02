القوى المنشقة عن "ائتلاف قوى الحرية والتغيير" في السودان تعلن أهدافها

أعلنت القوى المنشقة عن "ائتلاف قوى الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، عن ميثاق جديد، تضمن جملة من الأهداف، وسط انتقادات من "تجمع المهنيين".

وتمثلت أهداق القوى المنشقة في الميثاق الذي تم إعلانه اليوم السبت، في:

- العمل على دولة عادلة بنظام فدرالي والتمسك بالحكم المدني

- ضمان وحدة وأمن السودان

- اكمال عملية السلام

- دعوة باقي الحركات المسلحة للانخراط بالعملية السلمية

- الاهتمام بالمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية

- مشاركة الشباب والمرأة في موؤسسات الدولة

- عودة النازحين ومعالجه أوضاعهم

- اكمال مؤسسات الدولة والتأكيد على إزالة التمكين وفق القانون.

وقالت الأطراف المشاركة في صياغة الميثاق الجديد، إنه من المقرر أن يتم التوقيع عليه بعد 14 يوما، مشيرين إلى أنه مفتوح لكل القوى السياسية، ما عدا حزب "الموتمر الوطني" الحاكم سابقا في عهد عمر البشير.

من جانبه انتقد القيادي في "تجمع المهنيين"، ناجي الأصم، هذه الخطوة ووصف توقيع هذا الميثاق بأنه محاولة تشويش بائسة، ومحاولة هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا.

المصدر: RT