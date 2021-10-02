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ليبيا.. حملة أمنية في طرابلس على العمالة الإفريقية

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ليبيا.. حملة أمنية في طرابلس على العمالة الإفريقية
Reuters
حافلة مسافرة من بنغازي لطرابلس، أرشيف
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شهد حي أبو سليم في العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى انتشارا أمنيا وسيارات مسلحة واقفال شوارع، في حملة أمنية على العمالة الإفريقية غير الشرعية.

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يذكر أن وزارة الداخلية الليبية شنت حملة مبكرة تستهدف العمالة الإفريقية والمهاجرين غير الشرعيين أمس الجمعة، في نفس المنطقة، أعقبها جولة لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة

وكانت وزارة الداخلية الليبية، أعلنت أمس الجمعة، شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش، للقبض على مجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناء على تعليمات النائب العام الليبي.

وقالت مصادر أمنية لـRT إن معظم المقبوض عليهم من جنسيات إفريقية.

ناصر حاتم-القاهرة 

المصدر: RT 

 

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