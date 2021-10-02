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مصر تصدر بيانا حول هجمات الحوثيين على السعودية

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا حول هجمات الحوثيين على السعودية
Reuters
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دانت مصر بأشد العبارات مواصلة جماعة "أنصار الله" الحوثية هجماتها على الأراضي السعودية، والتي كان أخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة.

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وقال بيان للخارجية المصرية: "دانت جمهورية مصر العربية، اليوم 2 أكتوبر 2021، بأشد العبارات، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة (السعودية) باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار، مما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة".

وأضاق البيان: "تجدد مصر التأكيد على وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تعرب مصر عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها".

المصدر: RT

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