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بالفيديو..القوات البحرية السعودية تصل إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

أخبار العالم العربي

بالفيديو..القوات البحرية السعودية تصل إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية
Reuters Faisal Al Nasser
مركب حربي سعودي
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وصلت القوات البحرية السعودية، اليوم السبت، إلى باكستان، حيث ستجري بالتعاون مع القوات الباكستانية مناورات عسكرية.

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وستشارك سفن القوات البحرية السعودية في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن "القوات العسكرية البرية والبحرية السعودية سبق وأن أجرت مرات عديدة في السابق مناورات عسكرية مع القوات الباكستانية".

وفي يوليو الماضي، قام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث أكد أن "العمل متواصل لتطوير العلاقة مع باكستان".

المصدر: "سبق"

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