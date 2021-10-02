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السيسي: تعلمت مسار العدالة من شقيقي ولن أتدخل أبدا في أحكام القضاء

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السيسي: تعلمت مسار العدالة من شقيقي ولن أتدخل أبدا في أحكام القضاء
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ليس بعيدا عن سلك القضاء، مؤكدا أنه عرف الدور والمكانة ومسار العدالة في مصر من خلال شقيقه الذي يعمل كقاض.

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وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال الاحتفال بأول عيد موحد للقضاء المصري، بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية: "لي الشرف أن شقيقي ضمن أعضاء القضاء الذي تعلمت منه وفهمت منه دور ومكانة العدالة في مصر".

وشدد السيسي على أن "عدم التدخل فى شؤون القضاء قاعدة ذهبية لا يمكن أن نحيد عنها"، مضيفا: "نؤكد أن مؤسسة القضاء إحدى السلطات الرئيسية للدولة، لما تحققه من عدالة تنشر الطمأنينة لكل مواطن".

وقال:"لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء".

وتابع:"كانت التوجيهات للحكومة لتوفير مخصصات للقضاء، لتقديم الخدمات للمواطنين لتشمل تطوير المقرات والتطبيقات التكنولوجية والخدمات الخاصة للمواطنين".

وقال الرئيس المصري إن الحكومة وجهت بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى ضرورة سرعة تقديم الخدمات القضائية للمواطنين عبر تطوير المقرات والتطبيقات التكنولوجية والخدمات الخاصة.

المصدر: بوابة الأهرام

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