الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين مسلحين بقنابل يدوية عند حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيين اثنين مسلحين بقنابل يدوية عند حدود قطاع غزة، اليوم السبت.

وذكر الجيش على حسابه في "تويتر" أن قواته اعتقلت صباح اليوم مشتبها فيهما لدى محاولتهما اجتياز السياج عند حدود غزة، وكان بحوزتهما كيس مليء بقنابل يدوية.

وأكد الجيش أن الموقوفين أحيلا إلى الجهات الأمنية للاستجواب.

ويأتي ذلك في ظل مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي عند حدود غزة يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT