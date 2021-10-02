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قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية التونسية

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قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية التونسية
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أظهر استطلاع رأي للشارع التونسي، تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، لنتائج الاستطلاع حيث أعرب 71.2% من المستجوبين عن نيتهم للتصويت له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

فيما كشف سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "إمرود كنسولتينغ" أن 21.5% من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.

وتأتي عبير موسي، رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، في المرتبة الثانية بـ 2.9% من الأصوات، يليها الصافي سعيد.

كذلك اعتبر 68% من المستجوبين أن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية أمرا جيدا، فيما اعتبر 6% من المستجوبين أنه قرار سيء.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة تونسية جديدة.

المصدر: إمرود كنسولتينغ

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