قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية التونسية
أظهر استطلاع رأي للشارع التونسي، تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، لنتائج الاستطلاع حيث أعرب 71.2% من المستجوبين عن نيتهم للتصويت له في الانتخابات الرئاسية القادمة.
فيما كشف سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "إمرود كنسولتينغ" أن 21.5% من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.
وتأتي عبير موسي، رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، في المرتبة الثانية بـ 2.9% من الأصوات، يليها الصافي سعيد.
كذلك اعتبر 68% من المستجوبين أن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية أمرا جيدا، فيما اعتبر 6% من المستجوبين أنه قرار سيء.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة تونسية جديدة.
المصدر: إمرود كنسولتينغ
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