مصر ترسل أطنانا من المساعدات الطبية للصومال

أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الصومال.



وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم السبت، أن تلك المساعدات جاءت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية ودوائية توجهت إلى الصومال.

المصدر: RT