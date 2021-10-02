بعد اشتراط السعودية التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.. الصحة توجه رسالة لفئتين

أكدت وزارة الصحة السعودية أن اشتراط تلقي الجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا يعني أهمية استكمال الحصول على الجرعتين بغض النظر عن حالة التعافي من إصابة سابقة أو التعافي مع جرعة واحدة.

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ووجهت وزارة الصحة رسالتين للمصابين وللمتعافيين من فيروس كورونا، قائلة إنه على المصابين المبادرة باستكمال الجرعات مباشرة بعد التعافي، فيما ناشدت المتعافين بالتأكد من استكمال جرعتي اللقاح.

وكانت وزارة الداخلية اشترطت التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك كشرط للدخول في أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

اشتراط الجرعتين يعني أهمية استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بغض النظر عن حالة التعافي من إصابة سابقة أو التعافي مع جرعة واحدة من اللقاح. pic.twitter.com/QTpMTcb0CA — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 1, 2021

المصدر: صحيفة "عاجل"+تويتر