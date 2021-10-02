 
مباشر

صور الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا مسيرة حوثية دمرت في أجواء السعودية

أخبار العالم العربي

صور الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا مسيرة حوثية دمرت في أجواء السعودية
Reuters HANDOUT
معرض أسلحة للحوثيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rez4

أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة بجازان، جراء اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، مؤكدا تضرر عدد من المنازل.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية

وفي بيان له، أوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، محمد الغامدي، إنه يوم أمس الجمعة، 1 أكتوبر 2021، "تلقى الدفاع المدني عددا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأشار الغامدي إلى أنه نتج عن ذلك "تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، وأنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا