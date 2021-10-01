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المغرب يسجل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

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المغرب يسجل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة
Reuters SHEREEN TALAAT
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 1098 الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 934 ألفا و7 حالات.

وسجل المغرب 23 وفاة جديدة، ارتفاعا من 19 يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14290 حالة.

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وأعلن المغرب يوم الجمعة عن الشروع في توفير جرعة ثالثة وفقا لتوصيات "اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية العالمية".

وبدأ المغرب بتخفيف قيود مكافحة الفيروس ببدء الحظر الليلي من الساعة الحادية عشرة بدلا من التاسعة، وفتح صالات الألعاب الرياضية بشرط ألا تتجاوز طاقاتها الاستيعابية 50%.

المصدر: "رويترز"

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