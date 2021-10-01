السعودية.. ضبط 23 ألف لاصق لتزوير علامات تجارية خاصة بالأحذية الرياضية

أعلنت أمانة محافظة جدة السعودية، أنها صادرت 23 ألف لاصق لتزوير علامات تجارية لأحذية رياضية، خلال حملة أمنية في أحياء البغدادية.

وقالت الأمانة إنها تمكنت أيضا في الحملة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة بحي الهدى.

المصدر: "سبق"