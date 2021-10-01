 
مباشر

السعودية تمنع غير المحصنين ضد كورونا من دخول أماكن الأنشطة العامة ابتداء من 10 أكتوبر

أخبار العالم العربي

السعودية تمنع غير المحصنين ضد كورونا من دخول أماكن الأنشطة العامة ابتداء من 10 أكتوبر
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rew2

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه ابتداء من 10 أكتوبر 2021، لن يسمح بدخول الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية لغير المحصنين ضد كورونا.

وحسب المصدر، يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة لدخول "أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، أو المشاركة في أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية".

ويمنع كذلك "دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات أو وسائل النقل العام لغير المحصنين".

وشدّد المصدر السعودي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصدر: وزارة الداخلية السعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا