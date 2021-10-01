السعودية تمنع غير المحصنين ضد كورونا من دخول أماكن الأنشطة العامة ابتداء من 10 أكتوبر

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه ابتداء من 10 أكتوبر 2021، لن يسمح بدخول الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية لغير المحصنين ضد كورونا.

وحسب المصدر، يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة لدخول "أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، أو المشاركة في أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية".

ويمنع كذلك "دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات أو وسائل النقل العام لغير المحصنين".

بدءًا من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م .. اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ابتداءً من الساعة الـ (6) صباحًا عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة. pic.twitter.com/QKj4bIBNSo — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 1, 2021

وشدّد المصدر السعودي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصدر: وزارة الداخلية السعودية