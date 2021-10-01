الجيش الإسرائيلي يعتقل راعيا لبنانيا اجتاز الخط الأزرق

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوة من الجيش اعتقلت راعيا لبنانيا مع قطيعه اجتاز الخط الفاصل من لبنان إلى إسرائيل في منطقة جبل روس.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس حيث اعتقلت قواتنا المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن".

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس حيث اعتقلت قواتنا المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2021

المصدر: RT