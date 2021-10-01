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السعودية تسجل 45 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بكورونا

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السعودية تسجل 45 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547179 حالة في المملكة.

وأضافت أنه تم تسجيل 48 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536226 حالة.

وأكدت الوزارة أنه سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8719 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات الحرجة بلغت 210 حالات.

المصدر: "سبق"

 

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