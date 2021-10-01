الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: تعيين نجلاء بودن رسالة مهمة للخارج قبل الداخل

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، أن تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة يعد وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين، وهي رسالة مهمة للخارج قبل الداخل.

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وقال الطبوبي: "لكن لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات أو نفاق، باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة، وما ستتركه من أثر إيجابي".

وتساءل: "هل ستكون رئيسة حكومة، أم وزيرة أولى، أم موظفة سامية، أم امرأة بشخصية قوية، تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية".

وعبر الأمين العام عن تفاؤله بهذا الاختيار، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة حكومة في ظرف دقيق، وفي ظل تعقيدات كبيرة، وقال: "ولكن نريدها أن تنجح ونريدها امرأة قوية تمارس قناعاتها، قادرة على حل الملفات الشائكة التي تنتظرها".

وجدد الطبوبي تمنياته بنجاح رئيسة الحكومة الجديدة في مهامها، كما دعا الجميع إلى الوعي بالوضع الذي تعيشه تونس، والذي "يتطلب احترام النظام الجمهوري وإرساء المحكمة الدستورية، وأن لا تكون لأي كان اليد المطلقة".

المصدر: الشروق