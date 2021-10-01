مجهولون يحطمون قبر "مجاهد" من أبرز رجال المخابرات الجزائرية

أعلنت السلطات الجزائرية إقدام مجهولين على تخريب وتحطيم قبر "المجاهد" مسعود زغار، في بلدية العلمة، مشيرة إلى فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية.

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ونشرت بلدية العلمة على صفحتها في "فيسبوك": "نتأسف للواقعة الشنيعة التي مست قبر أحد رموز المدينة والوطن. المجاهد المرحوم مسعود زغار".

وأضافت: "نأمل أن تتم معاقبة المجرمين في أقرب وقت، اللهم ارحمه واغفر له".

وتابعت أن: "مصالح الأمن متواجدة بعين المكان للتحقيق في الحادثة والوصول بسرعة للفاعلين".

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية فإن مسعود زقار ولد في 8 ديسمبر 1926 في العلمة وتوفي 21 نوفمبر 1987 في مدريد، و"كان أحد أبرز رجال المخابرات الجزائرية في عهد هواري بومدين، ومن رجالاته، وهو بطل حقيقي".

وأضافت: "عاش لأجل بلده الجزائر التي وهب نفسه لأجلها بنفسه وماله الخاص أيضا، وكان قد مول العديد من العمليات الجاسوسية الناجحة لجواسيس جزائريين في الخارج، رغم أنه لم يتم الكشف إلا على القليل جدا من تلك العمليات، رجل كانت ترتعد لذكر اسمه المخابرات الفرنسية لمكانته الخاصة لدى عظماء هذا العالم وأقويائه، ولا سيما من الأمريكيين".

المصدر: RT+ النهار