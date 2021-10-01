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الجزائر.. وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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الجزائر.. وصول دفعة جديدة من لقاح
Reuters
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وصلت إلى الجزائر اليوم الجمعة، دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 204 ألف جرعة.

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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية: "اقتنت الجزائر شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك v من فدرالية روسيا تقدر بـ 204 ألف".

وتابعت "تم جلب الشحنة الجديدة من اللقاح عبر طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، مشيرة إلى أن "العملية تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا".

المصدر: النهار 

 

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