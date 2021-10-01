السيسي يصدر قرارا بصرف تعويضات

أعلنت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة قيمة تعويضات أسر الضحايا المدنيين في العمليات الأمنية إلى 200 ألف جنيه.

إقرأ المزيد

وتشمل التعويضات 100 ألف من "صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين"، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضا.

وأشارت إلى أن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل، عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف، والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24