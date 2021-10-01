تركيا تعلن تحييد مسؤول عمليات "حزب العمال الكردستاني" في كركوك

أعلنت تركيا أن تحييدها قياديا بارزا في "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية خاصة نفذتها في شمال العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الجمعة عن مصادر أمنية تأكيدها أن العملية المشتركة بين الجيش والمخابرات التركية في منطقة قنديل شمال العراق أسفرت عن تحييد مسؤول "حزب العمال الكردستاني" في محافظة كركوك المدعو محمد خطيب أريترك.

وأوضحت الوكالة أن أريترك كان يشرف على عمليات "حزب العمال" في كركوك، محملة إياه المسؤولية عن التورط في "سلسلة هجمات دموية على المدنيين في منطقة عفرين شمال سوريا عام 2015".

وتابعت الوكالة أن هذا القيادي عمل عام 2016 على إمداد "حزب العمال" بالأسلحة الثقيلة والذخيرة من الخارج والتي استخدمت لاحقا ضد تركيا.

المصدر: "الأناضول"