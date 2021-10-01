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تحرك عاجل في مصر للتحقيق في حريق هائل استمر 6 ساعات وتسبب في خسائر فادحة (فيديو)

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تحرك عاجل في مصر للتحقيق في حريق هائل استمر 6 ساعات وتسبب في خسائر فادحة (فيديو)
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قررت النيابة العامة في مصر، انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منطقة الزايب في أوسيم بالجيزة الذي وقع اليوم.

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وتسبب الحريق الذي استمر 6 ساعات في تدمير قرابة 500 عشة، ونفوق رؤس ماشية من الأغنام والماعز والأبقار، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وموافاتها بنتائج ما أسفرت عنه التحريات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران ومحاصرتها، بعد أن دفعت بـ 16 سيارة إطفاء، وتبين أن منطقة الزرايب في أوسيم مخصصة لتجميع القمامة على مساحة تقترب من 200 فدان، وأن النيران شبت فيها ليلة أمس بشكل مفاجئ وأتت على محتويات كمية كبيرة من المواد البلاستيكية والجلد والصفيح، وأغلبها مواد تساعد على الاشتعال.

المصدر: الوطن

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