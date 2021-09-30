مفتي مصر: لا مانع شرعا من تمثيل الصحابة.. لكن بشروط

قال مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، إنه لا مانع شرعا من تجسيد الصحابة في الدراما إذا كان الهدف من ذلك نبيلا، كتقديم صورة حسنة للمشاهد.

وأوضح علام في حوار مع "الفضائية المصرية" أن تمثيل الأنبياء والمرسلين "حرام شرعا"، قائلا إن الله ميزهم عمن سواهم بأن جعلهم معصومين، "ومن كان بتلك المنزلة فهو أعز من أن يُمثَّل أو يُتمثل به إنسان".

أما الصحابة، كما يضيف المفتي، فالمختار للفتوى أنه "إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم، وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلا، كتقديم صورة حسنة للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم".

وشدد مفتي مصر، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أنه "يستثنى من ذلك التمثيل: العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم".

وأشار المفتي حسب ملخص الحوار الذي نشرته "دار الإفتاء المصرية" إلى أن ذلك يجب أن يراعي أيضا التأكيد على حرمة جميع الصحابة، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم في صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.

المصدر: RT