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السفارة السعودية في الفلبين تحذر رعاياها

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في الفلبين تحذر رعاياها
Reuters
صورة تعبيرية
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حذرت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين، الخميس، من التعاقد مع "وسطاء وهميين" لاستقدام العمالة إلى المملكة.

ووجهت السفارة، على صفحتها في "تويتر"، بأن "يتم الاستقدام وفقا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة".

وعللت السفارة تحذيرها برغبتها في أن يتم حفظ حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

المصدر: السفارة السعودية بالفلبين

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