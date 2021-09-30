أمير الكويت يبعث برسالة خطية للرئيس الجزائري

استلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية بعث بها أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء ذلك خلال استقبال تبون الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات "والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، بالنظر إلى التوافق في الرؤى، بين قيادتي الدولتين، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT