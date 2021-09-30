غواصة جزائرية تضرب هدفا بريا غرب البلاد (فيديو)

نفذ الجيش الجزائري، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مناورات "الردع 2021" التي شهدت إصابة هدف بري بصاروخ أطلق من الغواصة الجزائرية "جرجرة".

وأكد التلفزيون الحكومي الجزائري "إصابة الهدف البري بدقة عالية وتدميره بالكامل".

ويشرف قائد الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، منذ يومين على تنفيذ المناورات البحرية في الناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران، غرب البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن"التمرين يندرج في إطار تدريب الوحدات والتشكيلات البحرية على الأعمال القتالية القريبة من الواقع، فضلا عن تقييم مدى التحكم في منظومات الأسلحة الحديثة، وتمكين التشكيلات البحرية، خاصة الغواصات، من إبراز قدراتها القتالية".

المصدر: RT + "وزارة الدفاع الجزائرية"