وزارة العدل السورية تعلن إخلاء سبيل صحفي تم توقيفه أمس في حمص

أعلنت وزارة العدل السورية إخلاء سبيل صحفي تم توقيفه أمس في مدينة حمص، بعد ادعاء قدمه ضده أحد أعضاء مجلس الشعب (البرلمان).

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك" إن "القاضي الناظر بدعوى الصحفي وحيد يزبك في عدلية حمص أصدر قرارا بإخلاء سبيل يزبك، وذلك بعد تدقيق الدعوى وإجراء التحقيقات اللازمة".

وكتب يزبك تدوينة وجه فيها الشكر للقضاء، وقال إن نشر خبر إخلاء السبيل على الصفحة الرسمية لوزارة العدل يعد "انتصارا جديدا للأنظمة والقوانين والحق".

وكانت صفحة يزبك نشرت أمس خبرا يفيد بتوقيفه بسبب "ادعاء عضو في مجلس الشعب عليه بتهمة الإساءة للشأن العام".

المصدر: RT