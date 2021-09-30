وصول أول حافلة أردنية إلى دمشق بعد انقطاع دام لسنوات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقطع فيديو، يظهر وصول أول حافلة أردنية تقل ركابا، إلى العاصمة السورية دمشق.
وظهرت الحافلة في مقطع الفيديو، وهي تصل إلى العاصمة دمشق، وعلى متنها ركاب قدموا من العاصمة الأردنية عمّان.
واستقبل السوريون الحافلة، بابتهاج وفرحة، بعد عودة حركة النقل والشحن بين البلدين.
المصدر: خبرني
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