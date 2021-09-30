 
مباشر

وصول أول حافلة أردنية إلى دمشق بعد انقطاع دام لسنوات

أخبار العالم العربي

وصول أول حافلة أردنية إلى دمشق بعد انقطاع دام لسنوات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rel4

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقطع فيديو، يظهر وصول أول حافلة أردنية تقل ركابا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وظهرت الحافلة في مقطع الفيديو، وهي تصل إلى العاصمة دمشق، وعلى متنها ركاب قدموا من العاصمة الأردنية عمّان.

إقرأ المزيد
الأردن يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح معبر جابر مع سوريا (صور)
الأردن يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح معبر جابر مع سوريا (صور)

واستقبل السوريون الحافلة، بابتهاج وفرحة، بعد عودة حركة النقل والشحن بين البلدين.

المصدر: خبرني

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا