السودان.. فيديو متداول لعملية القبض على زعيم خلية "داعش"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية القبض على زعيم الخلية التابعة لتنظيم "داعش"، والتي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني يوم الثلاثاء.

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وقيل إن الفيديو التقطته كاميرا مراقبة خاصة بمباني السلطان للشقق الفندقية بمدينة بورتسودان، فيما نفت إدارة المباني أن زعيم الخلية كان نزيلا بها، مؤكدة على أن الحادث وقع بالقرب من موقع المباني.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زعيم الخلية ومعه جواز سفر باسم محمود، ويلقب بـ "أبو محمد"، وهو مصري الجنسية.

يذكر أن حصيلة ضحايا المواجهة بين قوات الأمن بالسودان وخلية تابعة لـ"داعش" قد ارتفعت إلى ستة، بينهم ضباط.

المصدر: RT