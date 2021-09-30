الحكومة العراقية توصي بالعفو عن الأحداث والنساء باسثتناء قضايا الإرهاب والفساد

أوصت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بالعفو عن الأحداث والنساء باسثتناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "مجلس الوزراء أوصى بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

وفي يوليو الماضي وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.

ويبلغ عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و٣ آلاف امرأة، فضلا عن 2000 حدث.

المصدر: RT