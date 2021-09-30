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ولي عهد البحرين يستقبل وزير خارجية إسرائيل

أخبار العالم العربي

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في اجتماع غير مسبوق، استقبل ولي العهد، رئيس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصل المنامة بزيارة تاريخية.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره على "تويتر" أن لابيد في مستهل محادثاته مع ولي عهد البحرين خاطبه بالقول: "أتشرف أن أكون هنا وأن أخطو معكم خطوة إضافية في بناء صرح العلاقات بيننا وفقا لنموذج من الشراكة والتعايش بين ثقافات وأديان".

ولي عهد البحرين يستقبل وزير خارجية إسرائيل  
الخارجية الإسرائيلية

ويعد هذا أول لقاء في التاريخ بين ولي عهد بحريني ومسؤول إسرائيلي.

وكان لابيد قد أجرى في المنامة في وقت سابق من اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، ومن المقرر أن يشارك في مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة.

المصدر: RT

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