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الصحة السعودية تعلن إعطاءها أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمملكة منذ بدء التطعيم

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تعلن إعطاءها أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمملكة منذ بدء التطعيم
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.

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ووفقا لموقع إحصاءات ومستجدات كورونا في السعودية، المخصص من وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي جرعات اللقاحات 42,036,164 جرعة، منها 23,370,285 جرعة أولى، 18,665,879 جرعة ثانية.

وكشفت وزارة الصحة أنه تم إعطاء جرعات اللقاحات عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.

المصدر: "عكاظ"

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