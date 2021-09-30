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وزير خارجية إسرائيل يبحث مع نظيره البحريني "صداقة نشطة تشمل مجال الأمن"

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل يبحث مع نظيره البحريني
AP Shlomi Amshalem
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أنه بحث مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، أثناء زيارته الأولى من نوعها إلى هذا البلد العربي، أفق تطوير العلاقات بين الدولتين.

ونشر لبيد اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" صورة تظهر اجتماعا بينه والوفد المرافق له ومجموعة من المسؤولين البحرينيين، على رأسهم الزياني.

وأرفق وزير الخارجية الإسرائيلي هذه الصورة بالنص: "ضمن إطار الحوار السياسي مع نظيري البحريني بحثنا سبل تطوير تعاوننا وتحويل السلام "الرسمي" بيننا إلى صداقة نشطة في الاقتصاد والسياسات الخارجية والأمن والمجال المدني".

المصدر: RT

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