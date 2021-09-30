السعودية.. تدخل عاجل للشرطة بعد احتجاز رجل وامرأتين داخل شقة وتصويرهم لابتزازهم!
ألقت شرطة مدينة مكة القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلا وامرأتين واحتجزوهم داخل شقة، وقاموا بتصويرهم وابتزازهم بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وأضاف أن الجناة قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يدفعوا مبالغ مالية.
وأوضح المتحدث باسم شرطة مكة، أنه جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 30, 2021
القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز
..جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة pic.twitter.com/zHnmwwdD5F
المصدر: شرطة منطقة مكة
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.