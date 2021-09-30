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السعودية.. تدخل عاجل للشرطة بعد احتجاز رجل وامرأتين داخل شقة وتصويرهم لابتزازهم!

أخبار العالم العربي

السعودية.. تدخل عاجل للشرطة بعد احتجاز رجل وامرأتين داخل شقة وتصويرهم لابتزازهم!
Reuters
أرشيف
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ألقت شرطة مدينة مكة القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلا وامرأتين واحتجزوهم داخل شقة، وقاموا بتصويرهم وابتزازهم بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أن الجناة قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يدفعوا مبالغ مالية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مكة، أنه جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: شرطة منطقة مكة

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