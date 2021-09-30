أكثر من 7 ملايين.. العراق يسجل ارتفاعا في أعداد السيارات

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد السيارات في البلاد إلى أكثر من سبعة ملايين سيارة خلال عام 2020.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، فإن "العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغ 7 ملايين و26 ألفا و106 سيارات مسجلة لغاية نهاية كانون الأول من العام 2020 ، مع سيارات إقليم كردستان، والتي تشمل جميع اللوحات بما فيها الفحص المؤقت".

وأضاف، أن "هذه السيارات ارتفعت بالمقارنة مع عام 2019 التي بلغت فيه أعداد السيارات 6 ملايين و888 ألفا و201 سيارة، بنسبة بلغت 2%".

وأشار التقرير إلى أن "معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2020 بلوحاتها كافة بلغ 175 سيارة لكل 1000 نسمة من سكان العراق".

المصدر: RT