مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي عند حدود غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن مواطنا فلسطينيا قتل اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.

وأكدت الوكالة، نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، أن المواطن المدعو محمد عبد الكريم عمار (41 عاما)، قتل بالرصاص الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقل جثمانه إلى المستشفى المذكور.

وحملت الوكالة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن تعمد استهداف المواطنين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات بخصوص الحادث.

ويعد ذلك ثالث حادث لمقتل مواطن فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بعد مقتل العنصر في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) في بلدة برقين جنوب غرب جنين، ومقتل المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية (30 عاما) في القدس بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

المصدر: "وفا" + RT