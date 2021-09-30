"حماس" تعلق على استقبال البحرين وزير الخارجية الإسرائيلي لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" اليوم الخميس، إن "استقبال النظام البحريني وزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية بالمنامة جريمة قومية ضد مصالح الأمة".

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وأضاف قاسم أن "استقبال النظام البحريني وزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية في المنامة، امتدادا لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع".

وتابع قاسم في تصريح صحفي: "يتزامن افتتاح سفارة للاحتلال في المنامة مع جريمة ارتكبها جيش الاحتلال بإعدامه إحدى نساء فلسطين على بوابات المسجد الأقصى، وهو ما يشكل تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة".

ودعا الناطق باسم حركة "حماس" "كل القوى الحية في الأمة أن تعلي صوتها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية وروايته الاستعمارية".

ويصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، لحضور مراسم افتتاح سفارة تل أبيب في المنامة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من نظيره البحريني، سيتوجه وزير الخارجية لابيد إلى مملكة البحرين يوم الخميس، وستكون هذه أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البلاد".

وأضافت: "سيفتتح وزيرا الخارجية سفارة إسرائيل في المنامة ومن المتوقع أن يوقعا قائمة بالاتفاقيات الثنائية".

المصدر: RT