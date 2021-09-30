"فتح" تعلق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للبحرين

علق منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في حركة "فتح" على الزيارة التاريخية التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، إلى البحرين.

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وقال الجاغوب في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد إلى المنامة عاصمة البحرين، رسم غصن زيتون على طائرته وكلمة سلام في العربي والعبري. فهل يكون هناك سلام بدون الحقوق الفلسطينية؟، فلسطين هي طريق السلام، ووجود القدس تحت السيادة الفلسطينية هو طريق السلام، وغير ذلك جميعها طرق لن تقود إلى سلام".

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين. ومن المنتظر أن يفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وأعلنت البحرين وإسرائيل عن توقيع اتفاق سلام في 11 سبتمبر من العام الماضي، لتصبح مملكة البحرين رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات عام 2020.

وصل وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد الى المنامة عاصمة البحرين

رسم غصن زيتون على طائرته وكلمة سلام في العربي والعبري وهل يكون هناك سلام بدون الحقوق الفلسطينية فلسطين هي طريق السلام ووجود القدس تحت السيادة الفلسطينية هو طريق السلام وغير ذلك جميعها طرق لن تقود الى سلام pic.twitter.com/HS0IqSQlpq — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) September 30, 2021

المصدر: RT