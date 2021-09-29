بولندا تتبرع لمصر بأكثر من مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأربعاء أن وارسو أرسلت أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لمصر.

وقالت الوزارة إن "أكثر من مئة ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 في طريقها من وارسو إلى القاهرة... التبرع باللقاحات لمصر تعبير عن التضامن مع شريك مهم لبولندا في شمال إفريقيا".

وكانت بولندا قد أرسلت جرعات فائضة إلى أستراليا وإسبانيا والنرويج وأوكرانيا وتايوان.

وحصل حوالي 60 بالمئة من البولنديين على تطعيم كامل ضد كوفيد-19 حسبما أفادت أرقام المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وتراجع الطلب على التطعيم كثيرا بالمقارنة مع مستوياته القياسية في يونيو.

المصدر: "رويترز"