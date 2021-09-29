روسيا تطالب إسرائيل بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب

طالبت روسيا إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها أن تغير الواقع على الأرض بشكل لا رجعة فيه.

وقال مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إيفان خوروشيف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن "تعثر عملية التسوية في الشرق الأوسط مع عدم إيجاد حل لقضيته المركزية وهي القضية الفلسطينية، يشكل بؤرة دائمة للتوتر في المنطقة".

وتابع قائلا، إنه "بعد انحسار حدة العنف في مايو، باتت قضايا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المتضررين وإنعاش عملية السلام، قضايا ملحة".

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وأشار إلى أنه "على هذه الخلفية تستمر الخطوات أحادية الجانب التي قد تؤدي إلى عواقب خطيرة، وخاصة مصادرة وإزالة ممتلكات الفلسطينيين وبناء المستوطنات وشن الاعتقالات العشوائية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وممارسة العنف".

وأضاف: "ندعو السلطات الإسرائيلية للتخلي عن الخطوات أحادية الجانب مالتي ن شأنها تغيير الواقع على الأرض بشكل لا رجعة فيه"، مشيرا مع ذلك إلى أن موسكو "تتفهم ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية الطبيعية لإسرائيل".

وتابع: "في هذا الصدد نرى أن المهمة الأولى تكمن في تحقيق استقرار ثابت، وتخلي الطرفين عن الاستفزازات والخطوات أحادية الجانب، وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين".

المصدر: تاس