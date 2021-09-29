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إيطاليا تحذر من حالة عدم الاستقرار في ليبيا

أخبار العالم العربي

إيطاليا تحذر من حالة عدم الاستقرار في ليبيا
Reuters
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انضمت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي للأصوات المحذرة في الحكومة الإيطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وقالت لامورجيزي خلال منتدى "الأمن والاندماج من أجل إيطاليا حثيثة الخطى"، إن "الشيء المهم في ليبيا هو الوصول إلى التصويت في 24 ديسمبر القادم، ولهذا السبب يجب على أوروبا الدخول فورا في شراكات مع ليبيا، لأنه إذا لم يتم التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير هناك".

المصدر: "آكي"

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