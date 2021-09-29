مجلس الوزراء المصري يرد على مزاعم فشل مصانع "فاكسيرا" بإنتاج لقاحات كورونا

فنّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة حول "فشل مصانع "فاكسيرا" بالقاهرة في إنتاج الكميات المطلوبة من لقاحات كورونا".

وأفاد مجلس الوزراء بأنه تم على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداول فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وأشار المركز الإعلامي للمجلس إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت هذه الأنباء، التي أكدت أنه لا صحة لما يشاع عن عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وشدد المجلس على أن مصنع إنتاج اللقاحات تم إنشاؤه وفقا لأعلى مستويات الجودة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية من المتوقع أن تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميا بمعدل مليار جرعة سنويا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: RT