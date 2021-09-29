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وزارة الثقافة العراقية تعزل موظفة شاركت في مؤتمر "التطبيع" مع إسرائيل

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وزارة الثقافة العراقية تعزل موظفة شاركت في مؤتمر
Reuters
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أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الأربعاء، عزل الموظفة سحر كريم الطائي على خلفية مشاركتها في مؤتمر بأربيل دعا إلى "التطبيع" مع إسرائيل.

وحسب كتاب صادر عن مكتب الوزير حسن ناظم، فإن قرار العزل جاء "طبقا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لإتيانها بأفعال تتنافى مع السلوك الوظيفي".

وزارة الثقافة العراقية تعزل موظفة شاركت في مؤتمر

وقبل ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق سحر كريم الطائي وآخرين شاركوا في المؤتمر.

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وفي وقت سابق من اليوم، جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في مدينة أربيل الجمعة الماضية، ودعا الحكومة لاعتقالهم.

ويوم الجمعة الماضي عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مؤتمر حضرته شخصيات عشائرية وأكاديمية دعا إلى "التطبيع" مع إسرائيل، ودانت الحكومة العراقية ذلك كما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات قبض بحق مشاركين في المؤتمر.

المصدر: RT

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