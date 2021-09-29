سعيد يؤكد لميركل عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه بتونس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/real
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية إن "الرئيس قيس سعيد بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس".
وتابعـ "رئيس الدولة أوضح الوضع الذي تمر به تونس، وجدد التأكيد على عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع".
وأشارت إلى أن "المكالمة تناولت الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية".
المصدر: "نسمة"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.