سعيد يؤكد لميركل عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه بتونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع في البلاد.

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وقالت الرئاسة التونسية إن "الرئيس قيس سعيد بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس".

وتابعـ "رئيس الدولة أوضح الوضع الذي تمر به تونس، وجدد التأكيد على عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع".

وأشارت إلى أن "المكالمة تناولت الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية".

المصدر: "نسمة"