 
مباشر

سعيد يؤكد لميركل عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه بتونس

أخبار العالم العربي

سعيد يؤكد لميركل عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه بتونس
Reuters
قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/real

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع في البلاد.

إقرأ المزيد
الرئيس التونسي يستقبل أول رئيسة وزراء مكلفة في تاريخ البلاد
الرئيس التونسي يستقبل أول رئيسة وزراء مكلفة في تاريخ البلاد

وقالت الرئاسة التونسية إن "الرئيس قيس سعيد بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس".

وتابعـ "رئيس الدولة أوضح الوضع الذي تمر به تونس، وجدد التأكيد على عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع".

وأشارت إلى أن "المكالمة تناولت الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية".

المصدر: "نسمة"

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا