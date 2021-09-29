الجزائر.. رئيس أركان الجيش الوطني يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب "الردع 2022"

قام رئيس أركان الجيش الوطني في الجزائر، الفريق السعيد شنقريحة، بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب "الردع 2022" في ولاية وهران.

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ويقوم شنقريحة، بزيارة عمل وتفقد لليوم الثاني على التوالي، إلى الناحية العسكرية الثانية في ولاية وهران الجزائرية.

وقام رئيس أركان الجيش الوطني أمس، القاعدة البحرية مرسى الكبير، رفقة اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، بتفتيش الوحدات العائمة على متن سفينة حربية وعقب ذلك تابع الفريق عرضا قدمه قائد الواجهة البحرية الغربية حول هذه القاعدة الاستراتيجية ومهامها الرئيسية.

المصدر: النهار