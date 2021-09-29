جامعة روسية تمنح أشهر عالم آثار مصري دكتوراه فخرية (صور)

أقامت جامعة روسيا للعلوم الإنسانية احتفالا ضخما، منحت خلاله عالم الآثار المصري زاهي حواس درجة الدكتوراه الفخرية.

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وأكدت الجامعة أنها قررت منح الدكتوراه الفخرية لحواس لأنه أكثر علماء المصريات في الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى ترميم الاثار وإعادة آثار مصر المسروقة واشتراكه في بناء المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشارت الجامعة إلى أن حواس من أشهر علماء المصريات في العالم أجمع، حيث قام رئيس الجامعة بتسليم حواس شهادتين للدكتوراه بالروسية والإنجليزية.

الجدير بالذكر أن جامعة روسيا للعلوم الإنسانية هي أقدم الجامعات وتتعاون مع 20 جامعة في العالم أجمع ويوجد بها 9 متاحف أهمها متحف للآثار المصرية.

المصدر: RT