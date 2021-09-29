الجزائر.. رئيس الحكومة يعطي إشارة انطلاق إنتاج لقاح كورونا المحلي

أعطى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح "كورونافاك" الجزائري بالمصنع المخصص له لمجمع "صيدال" في ولاية قسنطينة.

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وقال الوزير الأول، خلال معاينته وحدة إنتاج اللقاح المحلي بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة: "نبارك للجزائر هذا الإنجاز الكبير الذي تطلب تضحيات كبرى من كل الكوادر الوطنية التي يحويها المجمع بدعم كبير من الدولة وتسخيرها لكافة الامكانيات المطلوبة".

وكانت الوزارة الأولى الجزائرية أعلنت أمس الثلاثاء أن رئيس الحكومة سيقوم الأربعاء، رفقة وفد وزاري هام، بزيارة عمل إلى ولاية قسنطينة، حيث "يشرف على الانطلاق الرسمي لأول مصنع مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر على مستوى مجمع صيدال".

المصدر: موقع "الشروق" الجزائري