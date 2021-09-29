مفتي عمان يناشد كل الدول "وقف الاعتداء على المسلمين من قبل جماعات متطرفة وهيئات رسمية في الهند"

ناشد مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، كل الدول "باسم الإنسانية"، بأن "تتدخل لوقف الاعتداء على المسلمين في الهند من قبل جماعات متطرفة تساندها هيئات رسمية".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أحمد بن حمد الخليلي: "إن ما يجري في الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة - تسانده الهيئات الرسمية - يستوقف كل ذي ضمير إنساني".

وأضاف الخليلي: "لذلك أناشد - باسم الإنسانية - جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، كما أناشد الأمة الإسلامية جميعا أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر".

إن ما يجري في #الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة -تسانده الهيئات الرسمية- يستوقف كل ذي ضمير إنساني؛ لذلك أناشد -باسم الإنسانية- جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، كما أناشد الأمة الإسلامية جميعًا أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر. pic.twitter.com/dw6gfn6ycn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 28, 2021

المصدر: RT