 
مباشر

مفتي عمان يناشد كل الدول "وقف الاعتداء على المسلمين من قبل جماعات متطرفة وهيئات رسمية في الهند"

أخبار العالم العربي

مفتي عمان يناشد كل الدول
TWITTER @AhmedHAlKhalili
مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re7k

ناشد مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، كل الدول "باسم الإنسانية"، بأن "تتدخل لوقف الاعتداء على المسلمين في الهند من قبل جماعات متطرفة تساندها هيئات رسمية".

إقرأ المزيد
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ"الفتح المبين والنصر على الغزاة المعتدين"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أحمد بن حمد الخليلي: "إن ما يجري في الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة - تسانده الهيئات الرسمية - يستوقف كل ذي ضمير إنساني".

وأضاف الخليلي: "لذلك أناشد - باسم الإنسانية - جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، كما أناشد الأمة الإسلامية جميعا أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا