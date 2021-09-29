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السيسي يصدر قرارا بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

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السيسي يصدر قرارا بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة

المصدر: الوطن+اليوم السابع

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