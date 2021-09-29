السيسي يصدر قرارا بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأربعاء القرار الجمهوري.
المصدر: الوطن+اليوم السابع
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