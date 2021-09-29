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القوات العراقية تقتل "داعشيا" يرتدي حزاما ناسفا شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تقتل
Reuters SABA KAREEM
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل انتحاري في تنظيم "داعش" خلال اشتباكات مع القوات العراقية شمالي بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بعملية أمنية استندت إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات اللواء 59 وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) وقوة من جهاز الأمن الوطني، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في بستان ألبو حمد شهاب ضمن قاطع الفرقة السادسة".

وأضافت، أن "القوات الأمنية داهمت الوكر وطوقته واشتبكت مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، حيث قتلت أحدهم وكان يرتدي حزاما ناسفا، كما أصابت عنصرا آخر في التنظيم".


المصدر: RT

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